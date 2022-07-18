Главное управление разведки опубликовало видео спецоперации разведгруппы "Кедр" под Харьковом, в ходе которой украинские военнослужащие уничтожили 36 оккупантов из российской диверсионно-разведывательной группы и взяли в плен командира взвода.

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Сообщается, что разведгруппа провела спецоперацию в селе Дементиевка Харьковской области. Было обнаружено большое подразделение оккупантов: они разместились в разрушенных зданиях.

В результате огневого поражения 36 россиян были уничтожены. Многие оккупанты получили ранения разной степени тяжести, сообщает ГУР.

Позже бойцы "Кедра" вместе с территориальной обороной и Нацгвардией провели ряд боеприкосновений и заставили россиян отойти с позиций, несмотря на значительное количественное преимущество противника.

Украинские защитники добыли трофеи и взяли в плен раненого командира взвода вражеской ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года рождения Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140-го отряда спецназначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (воинская часть дислоцируется в Мурманской области). Три года назад Трутнев был откомандирован в группировку российских войск в Сирии.

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Оксана Житнюк

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