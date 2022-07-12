Опубликовано видео спецоперации ГУР по освобождению пленных украинцев в Херсонской области

Главное управление разведки Минобороны подготовило видео о спецоперации спецподразделения военных разведчиков по освобождению пленных украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области. Ролик опубликовал военный журналист Юрий Бутусов.

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В ходе проведенной спецоперации освобождены пятеро граждан Украины. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. Один из них имеет серьезное боевое ранение.

В настоящее время все освобожденные получают необходимую медицинскую помощь.

В Украине более 7000 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

7 июля из плена оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка – 16-летнего Владислава. Его похитили на российском блокпосту в Васильевке 8 апреля.

Вадим Ребрина

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