Опубликовано видео спецоперации ГУР по освобождению пленных украинцев в Херсонской области
12.07.2022, 20:19
Скриншот с видео
Главное управление разведки Минобороны подготовило видео о спецоперации спецподразделения военных разведчиков по освобождению пленных украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области. Ролик опубликовал военный журналист Юрий Бутусов.
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В ходе проведенной спецоперации освобождены пятеро граждан Украины. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. Один из них имеет серьезное боевое ранение.
В настоящее время все освобожденные получают необходимую медицинскую помощь.
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