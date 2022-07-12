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Опубликовано видео спецоперации ГУР по освобождению пленных украинцев в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 20:19
Опубликовано видео спецоперации ГУР по освобождению пленных украинцев в Херсонской области - Фото
Скриншот с видео

Главное управление разведки Минобороны подготовило видео о спецоперации спецподразделения военных разведчиков по освобождению пленных украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области. Ролик опубликовал военный журналист Юрий Бутусов.

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В ходе проведенной спецоперации освобождены пятеро граждан Украины. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. Один из них имеет серьезное боевое ранение.

В настоящее время все освобожденные получают необходимую медицинскую помощь.

Вадим Ребрина
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Херсон плен спецназ гур минобороны
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