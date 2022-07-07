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Из плена оккупантов освободили 16-летнего сына главы Запорожской РГА – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 23:20
Фото: facebook.com/Save-Vlad-Buryak
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Из плена оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка – 16-летнего Владислава. Его похитили на российском блокпосту в Васильевке 8 апреля. Об этом сообщается на странице в Facebook Save Vlad Buryak.

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"Влад Буряк освобожден! Олег Буряк снова вместе с сыном!" – говорится в сообщении.

На странице опубликовано видео момента встречи Влада с отцом.

На другом видео глава РГА говорит, что они с сыном едут домой. Он поблагодарил полицию за то, что помогла съездить на линию соприкосновения, чтобы забрать парня.

16-летнего Влада Буряка похитили 8 апреля на российском блокпосту в Васильевке Запорожской области. Это произошло во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье. Автомобиль держали на блокпосту около трех часов. В итоге отпустили всех, кроме Влада. Оккупанты обвинили его в том, что парень якобы вел видеосъемку.

Читайте также: В Запорожской области россияне похищают мужчин и угоняют машины – ОВА



Вадим Ребрина
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плен Запорожье влад буряк
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