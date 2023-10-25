UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР о потерях россиян: Пополняют как могут – зэки, срочники, контрактники

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 19:13
ГУР о потерях россиян: Пополняют как могут – зэки, срочники, контрактники - Фото
Фото: Олег Петрасюк / ЕРА

Россияне используют все возможности, чтобы восполнять потери живой силы на фронте, но о масштабной мобилизации пока речь не идет. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Процесс восполнения потерь россияне не останавливают, минимум 20 000 человек в России забирают в армию ежемесячно, сказал он.

"Потери пополняют как могут: зэки, принудительная мобилизация, срочники, контрактники. Пока не состоялись президентские "выборы", они не могут себе позволить объявить [масштабную] мобилизацию. Но будут это делать скрыто", – отметил Черняк.

Также враг пытается восстанавливать потери в технике. "Снимают с долгосрочного хранения технику, которая с 50-х годов не была в использовании, пытаются что-то ремонтировать. Удастся ли? Пожалуй, нет. Но они пытаются это делать", – добавил представитель ГУР.

  • 24 октября спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что за пять суток россияне потеряли в Донецкой области около 2400 человек убитыми и ранеными. Также Силы обороны за этот период уничтожили около 150 единиц бронетехники оккупантов.
  • Командующий Таврическим направлением сообщил, что Силы обороны имели частичный успех на Мелитопольском направлении западнее Вербового Запорожской области.
  • 23 октября глава Авдеевской ВГА сообщил, что в последние дни враг применяет меньше бронетехники из-за повышения влажности.

Читайте также: Разбор | "Война – это не проблема ВСУ". Почему военные говорят, что служить придется всем

Евгения Мазур
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагуроборонамобилизация в россиизэки

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 