ГУР о потерях россиян: Пополняют как могут – зэки, срочники, контрактники

Россияне используют все возможности, чтобы восполнять потери живой силы на фронте, но о масштабной мобилизации пока речь не идет. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

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Процесс восполнения потерь россияне не останавливают, минимум 20 000 человек в России забирают в армию ежемесячно, сказал он.

"Потери пополняют как могут: зэки, принудительная мобилизация, срочники, контрактники. Пока не состоялись президентские "выборы", они не могут себе позволить объявить [масштабную] мобилизацию. Но будут это делать скрыто", – отметил Черняк.

Также враг пытается восстанавливать потери в технике. "Снимают с долгосрочного хранения технику, которая с 50-х годов не была в использовании, пытаются что-то ремонтировать. Удастся ли? Пожалуй, нет. Но они пытаются это делать", – добавил представитель ГУР.

24 октября спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что за пять суток россияне потеряли в Донецкой области около 2400 человек убитыми и ранеными. Также Силы обороны за этот период уничтожили около 150 единиц бронетехники оккупантов.

Командующий Таврическим направлением сообщил, что Силы обороны имели частичный успех на Мелитопольском направлении западнее Вербового Запорожской области.

23 октября глава Авдеевской ВГА сообщил, что в последние дни враг применяет меньше бронетехники из-за повышения влажности.

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