ГУР о потерях россиян: Пополняют как могут – зэки, срочники, контрактники
Россияне используют все возможности, чтобы восполнять потери живой силы на фронте, но о масштабной мобилизации пока речь не идет. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель ГУР Андрей Черняк.
Процесс восполнения потерь россияне не останавливают, минимум 20 000 человек в России забирают в армию ежемесячно, сказал он.
"Потери пополняют как могут: зэки, принудительная мобилизация, срочники, контрактники. Пока не состоялись президентские "выборы", они не могут себе позволить объявить [масштабную] мобилизацию. Но будут это делать скрыто", – отметил Черняк.
Также враг пытается восстанавливать потери в технике. "Снимают с долгосрочного хранения технику, которая с 50-х годов не была в использовании, пытаются что-то ремонтировать. Удастся ли? Пожалуй, нет. Но они пытаются это делать", – добавил представитель ГУР.
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