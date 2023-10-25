ГУР про втрати росіян: Поповнюють як можуть – зеки, строковики, контрактники

Росіяни використовують всі можливості, щоб поповнювати втрати живої сили на фронті, але про масштабну мобілізацію поки не йдеться. Про це у коментарі LIGA.net заявив представник ГУР Андрій Черняк.

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Процес поповнення втрат росіяни не зупиняють, мінімум 20 000 осіб у Росії забирають в армію щомісяця, сказав він.

"Втрати поповнюють як можуть: зеки, примусова мобілізація, строковики, контрактники. Поки не відбулись президентські "вибори", вони не можуть собі дозволити оголосити [масштабну] мобілізацію. Але будуть це робити приховано", – зазначив Черняк.

Також ворог намагається відновлювати втрати у техніці. "Знімають із довгострокового зберігання техніку, яка з 50-х років не була у використанні, намагаються щось ремонтувати. Чи вдасться? Мабуть, ні. Але вони намагаються це робити", – додав представник ГУР.

24 жовтня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що за п’ять діб росіяни втратили в Донецькій області близько 2400 осіб вбитими і пораненими. Також Сили оборони за цей період знищили близько 150 одиниць бронетехніки окупантів.

Командувач Таврійського напрямку повідомив, що Сили оборони мали частковий успіх на Мелітопольському напрямку західніше Вербового Запорізької області.

23 жовтня глава Авдіївської ВЦА повідомив, що останніми днями ворог застосовує менше бронетехніки через підвищення вологості.

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