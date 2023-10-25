ГУР про втрати росіян: Поповнюють як можуть – зеки, строковики, контрактники
Росіяни використовують всі можливості, щоб поповнювати втрати живої сили на фронті, але про масштабну мобілізацію поки не йдеться. Про це у коментарі LIGA.net заявив представник ГУР Андрій Черняк.
Процес поповнення втрат росіяни не зупиняють, мінімум 20 000 осіб у Росії забирають в армію щомісяця, сказав він.
"Втрати поповнюють як можуть: зеки, примусова мобілізація, строковики, контрактники. Поки не відбулись президентські "вибори", вони не можуть собі дозволити оголосити [масштабну] мобілізацію. Але будуть це робити приховано", – зазначив Черняк.
Також ворог намагається відновлювати втрати у техніці. "Знімають із довгострокового зберігання техніку, яка з 50-х років не була у використанні, намагаються щось ремонтувати. Чи вдасться? Мабуть, ні. Але вони намагаються це робити", – додав представник ГУР.
- 24 жовтня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що за п’ять діб росіяни втратили в Донецькій області близько 2400 осіб вбитими і пораненими. Також Сили оборони за цей період знищили близько 150 одиниць бронетехніки окупантів.
- Командувач Таврійського напрямку повідомив, що Сили оборони мали частковий успіх на Мелітопольському напрямку західніше Вербового Запорізької області.
- 23 жовтня глава Авдіївської ВЦА повідомив, що останніми днями ворог застосовує менше бронетехніки через підвищення вологості.
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