ГУР о словах Буданова о наступлении РФ на севере: Записано во время событий на Харьковщине

Недавно вышло интервью с Будановым, где он заявил, что ситуация с атаками России на севере имеет тенденцию к обострению

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Информация и обстановка на северных границах Украины активно меняются – это требует постоянных корректив в подаче информации. В то же время Силы обороны активно следят за действиями России и проводят активные контрдействия. Об этом в эфире рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, комментируя недавние заявления главы ГУР Кирилла Буданова.

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Юсов отметил, что в связи с тем, что информация и ситуация активно меняются – нужно делать поправки и коррективы в подаче информации.

В частности, по его словам, интервью Буданова, в котором он заявил, что ситуация с атаками России на Украину с севера имеет тенденцию к обострению, – было записано тогда, когда продолжалось активное наступление России на Харьковскую область.

Юсов акцентировал – Силам обороны удалось сломать планы врага в Харьковской области и на другом северном направлении, однако он отметил, что угроза там остается.

В разведке уверены, что российская армия не оставит попыток дестабилизировать ситуацию, а также отвлекать силы и средства украинских военных.

"Поэтому да, в этом контексте этот вопрос актуален. Мы говорим о российско-украинских границах, мы говорим о северном направлении", – отметил Юсов.

Также он рассказал, что сейчас ГУР фиксирует активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, попытки ротаций, и пополнение подразделений, которые понесли значительные потери.

"Силы обороны за этим внимательно наблюдают, готовятся и проводят активные контрмеры", – заверил он.

Ранее Буданов в интервью NV заявил, что ситуация с атаками России на Украину с севера имеет тенденцию к обострению, однако не комментировал этот вопрос шире, чтобы "не спровоцировать панику".

Тогда же он подчеркнул, что "катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится".

Во время пресс-конференции 15 июля президент Зеленский комментировал эти заявления и акцентировал, что Силы обороны провели в Харьковской области серьезную работу, чтобы сдержать мощное наступление РФ с севера, что позволило сделать невозможным наличие сильной группировки врага на другом направлении.

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