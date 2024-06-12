Пограничники: У России нет достаточных сил для прорывов в Сумской и Харьковской областях

Представитель ГПСУ рассказал, что на сумском направлении в последнее время не фиксируют попыток ДРГ проникнуть в Украину

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: Ресурсы оккупантов)

У российской армии нет достаточно сил, чтобы добиться стратегических успехов в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а также на беларуском направлении. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга.

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Демченко отметил – на беларуском направлении ситуация полностью контролируется, а пограничники не фиксируют достаточных оккупационных сил для осуществления нападения.

Он подчеркнул, что российская армия продолжает активные попытки продвинуться вглубь в Харьковской области, в то же время пограничник утверждает – у России нет достаточно сил, чтобы достичь своих стратегических целей.

"Понимая коварство России и ее желание растянуть силы обороны, мы должны быть готовы к подобным действиям и на других участках. В частности, в пределах не только Харьковской области, но и Сумской", – сказал он.

Демченко добавил, что на сумском направлении в последнее время не фиксируют попыток диверсионно-разведывательных групп проникнуть в Украину.

6 июня Демченко заявил, что в Харьковской области продолжаются боевые действия в районе Липцев и Волчанска, в то же время пограничники не исключают расширения зоны боевых действий, хотя и не видят достаточных сил у российских группировок.

О том, что сумское направление может быть следующим для атаки России, говорят уже несколько недель. После того как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумскую и Черниговскую области предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

24 мая в Беларусь прибыл самолет президента-беглеца Януковича, в Верховной Раде предполагают, что это может быть очередной провокацией российского диктатора.

26 мая президент Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области.

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