Прикордонники: У Росії немає достатніх сил для проривів у Сумській і Харківській областях

Речник ДПСУ розповів, що на сумському напрямку останнім часом не фіксують спроб ДРГ проникнути в Україну

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: Ресурси окупантів)

У російської армії немає достатньо сил, аби досягти стратегічних успіхів у прикордонних районах Сумської та Харківської областей, а також на білоруському напрямку. Про це заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу.

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Демченко наголосив – на білоруському напрямку ситуація повністю контрольована, а прикордонники не фіксують достатніх окупаційних сил для здійснення нападу.

Він підкреслив, що російська армія продовжує активні спроби просунутися вглиб у Харківській області, водночас прикордонник стверджує – у Росії немає достатньо сил, щоб досягти своїх стратегічних цілей.

"Розуміючи підступність Росії та її бажання розтягнути сили оборони, ми маємо бути готові до подібних дій і на інших ділянках. Зокрема, в межах не тільки Харківської області, а й Сумської", — сказав він.

Демченко додав, що на сумському напрямку останнім часом не фіксують спроб диверсійно-розвідувальних груп проникнути в Україну.

6 червня Демченко заявив, що у Харківській області тривають бойові дії в районі Липців та Вовчанська, водночас прикордонники не виключають розширення зони бойових дій, хоча й не бачать достатніх сил у російських угруповань.

Про те, що сумський напрямок може бути наступним для атаки Росії, говорять уже кілька тижнів. Після того, як російські війська прорвалися до Харківської області на Вовчанськ, про ризик ворожого наступу на Сумщину та Чернігівщину попередили і президент Володимир Зеленський, і голова української розвідки Кирило Буданов.

24 травня до Білорусі прибув літак президента-утікача Януковича, у Верховній Раді припускають, що це може бути черговою провокацією російського диктатора.

26 травня президент Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області.

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