Прикордонники: У Росії немає достатніх сил для проривів у Сумській і Харківській областях
Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: Ресурси окупантів)

У російської армії немає достатньо сил, аби досягти стратегічних успіхів у прикордонних районах Сумської та Харківської областей, а також на білоруському напрямку. Про це заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу

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Демченко наголосив – на білоруському напрямку ситуація повністю контрольована, а прикордонники не фіксують достатніх окупаційних сил для здійснення нападу.

Він підкреслив, що російська армія продовжує активні спроби просунутися вглиб у Харківській області, водночас прикордонник стверджує – у Росії немає достатньо сил, щоб досягти своїх стратегічних цілей.

"Розуміючи підступність Росії та її бажання розтягнути сили оборони, ми маємо бути готові до подібних дій і на інших ділянках. Зокрема, в межах не тільки Харківської області, а й Сумської", — сказав він.

Демченко додав, що на сумському напрямку останнім часом не фіксують спроб диверсійно-розвідувальних груп проникнути в Україну.

6 червня Демченко заявив, що у Харківській області тривають бойові дії в районі Липців та Вовчанська, водночас прикордонники не виключають розширення зони бойових дій, хоча й не бачать достатніх сил у російських угруповань. 

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