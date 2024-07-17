Розвідка про слова Буданова щодо наступу РФ на півночі: Записували під час подій на Харківщині
Інформація та ситуація на північних кордонах України активно змінюються – це вимагає постійних коректив у поданні інформації. Водночас Сили оборони активно стежать за діями Росії та проводять активні контрдії. Про це в ефірі розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи нещодавні заяви очільника ГУР Кирила Буданова.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Юсов наголосив, що у зв'язку з тим, що інформація та ситуація активно змінюються – потрібно робити поправки та корективи у поданні інформації.
Зокрема за його словами, інтерв'ю Буданова, у якому він заявив, що ситуація з атаками Росії на Україну із півночі має тенденцію до загострення, – було записане тоді, коли тривав активний наступ Росії на Харківську область.
Юсов акцентував – Силам оборони вдалося зламали плани ворога у Харківській області й на іншому північному напрямку, однак він наголосив, що загроза там залишається.
У розвідці впевнені, що російська армія не полишатиме спроб дестабілізувати ситуацію, а також відволікати сили й засоби українських військових.
"Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, ми говоримо про північний напрямок", – зауважив Юсов.
Також він розповів, що наразі ГУР фіксує активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, спроби ротацій та поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат.
"Сили оборони за цим уважно спостерігають, готуються і проводять активні контрзаходи", – запевнив він.
- Раніше Буданов в інтерв'ю NV заявив, що ситуація з атаками Росії на Україну із півночі має тенденцію до загострення, однак не коментував це питання ширше, щоб "не спровокувати паніку".
- Тоді ж він наголосив, що "катастрофи немає, але не побачити проблем не вийде".
- Під час пресконференції 15 липня президент Зеленський коментував ці заяви та акцентував, що Сили оборони на Харківщині провели серйозну роботу, щоб стримати потужний наступ РФ з півночі, що дозволило унеможливити наявність сильного угрупування ворога на іншому напрямку.
Читайте також: Прикордонники: У Росії немає достатніх сил для проривів у Сумській і Харківській областях