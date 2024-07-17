Розвідка про слова Буданова щодо наступу РФ на півночі: Записували під час подій на Харківщині

Нещодавно вийшло інтерв'ю із Будановим, де він заявив, що ситуація з атаками Росії на півночі має тенденцію до загострення

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Інформація та ситуація на північних кордонах України активно змінюються – це вимагає постійних коректив у поданні інформації. Водночас Сили оборони активно стежать за діями Росії та проводять активні контрдії. Про це в ефірі розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи нещодавні заяви очільника ГУР Кирила Буданова.

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Юсов наголосив, що у зв'язку з тим, що інформація та ситуація активно змінюються – потрібно робити поправки та корективи у поданні інформації.

Зокрема за його словами, інтерв'ю Буданова, у якому він заявив, що ситуація з атаками Росії на Україну із півночі має тенденцію до загострення, – було записане тоді, коли тривав активний наступ Росії на Харківську область.

Юсов акцентував – Силам оборони вдалося зламали плани ворога у Харківській області й на іншому північному напрямку, однак він наголосив, що загроза там залишається.

У розвідці впевнені, що російська армія не полишатиме спроб дестабілізувати ситуацію, а також відволікати сили й засоби українських військових.

"Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, ми говоримо про північний напрямок", – зауважив Юсов.

Також він розповів, що наразі ГУР фіксує активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, спроби ротацій та поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат.

"Сили оборони за цим уважно спостерігають, готуються і проводять активні контрзаходи", – запевнив він.

Раніше Буданов в інтерв'ю NV заявив, що ситуація з атаками Росії на Україну із півночі має тенденцію до загострення, однак не коментував це питання ширше, щоб "не спровокувати паніку".

Тоді ж він наголосив, що "катастрофи немає, але не побачити проблем не вийде".

Під час пресконференції 15 липня президент Зеленський коментував ці заяви та акцентував, що Сили оборони на Харківщині провели серйозну роботу, щоб стримати потужний наступ РФ з півночі, що дозволило унеможливити наявність сильного угрупування ворога на іншому напрямку.

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