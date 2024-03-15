ГУР "положило" портал с онлайн-голосованиями в первый день "выборов" в России

По данным российских Telegram-каналов, на сайт не могли зайти жители Московской, Тюменской, Новосибирской и других областей

ГУР (Фото: ОП)

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны повлекли за собой сбой в онлайн-голосовании в первый день "президентских выборов" в России. Об этом подтвердил LIGA.net собеседник в Силах обороны.

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В частности, россияне зафиксировали сбой на государственном российском портале "Госуслуги". Несмотря на то, что разработчики указывают на "перебои из-за большого количества желающих проголосовать", собеседник утверждает, что это работа ГУР.

По данным российских Telegram-каналов, на сайт с 10:00 по местному времени не могли зайти жители Московской, Тюменской, Новосибирской и других областей.

Скриншот по сети

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что Россия якобы ведет кибервойну с ГУР МО Украины, "которое уже долгое время пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов".

14 марта главы комитетов по иностранным делам 20 стран обнародовали совместное заявление, в котором отвергли легитимность "выборов" президента РФ, проведенных на временно оккупированных территориях Украины.

В Госдепе заявили, что США не признают и никогда не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

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