ГУР "поклало" портал з онлайн-голосуваннями у перший день "виборів" у Росії

За даними російських Telegram-каналів, на сайт не могли зайти жителі Московської, Тюменської, Новосибірської та інших областей

ГУР (Фото: ОП)

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спричинили збій в онлайн-голосуванні у перший день "президентських виборів" в Росії. Про це LIGA.net підтвердив співрозмовник у Силах оборони.

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Зокрема, росіяни зафіксували збій на державному російському порталі "Госуслуги". Попри те, що розробники вказують на "перебої через велику кількість охочих проголосувати", співрозмовник стверджує, що це робота ГУР.

За даними російських Telegram-каналів, на сайт з 10:00 за місцевим часом не могли зайти жителі Московської, Тюменської, Новосибірської та інших областей.

Скриншот з мережі

Раніше голова "Ростелекому" Михайло Осеєвський заявив, що Росія нібито веде кібервійну з ГУР МО України, "яке вже протягом тривалого часу намагається зруйнувати всю інфраструктуру, створену для виборів".

14 березня очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України.

У Держдепі заявили, що США не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.

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