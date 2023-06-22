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ГУР получило от волонтеров украинские комплексы аэроразведки "ШАРК" – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 23:56
ГУР получило от волонтеров украинские комплексы аэроразведки
Фото - ГУР

Бойцы Главного управления разведки Минобороны получили от фонда "Повернись живим" и проекта "Око за око" два комплекса аэроразведки "ШАРК" общей стоимостью 26 млн гривень.

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Разведчики сообщили, что украинский разведкомплекс "ШАРК" может корректировать и искать цели, в частности, для HIMARS.

"Только за последние несколько недель первый переданный благотворителями комплекс подтвержденно уничтожил российскую технику примерно на $25 миллионов", – сообщили в ГУР.

Дрон "ШАРК" может находиться в воздухе до 4 часов, работает при диапазоне температур от -15°C до +50°C и летает со скоростью до 150 км/ч. Его камера с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом может вести адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч. 

Фото – ГУР

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Сергей Бережной
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