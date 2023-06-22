ГУР отримало від волонтерів українські комплекси аеророзвідки "ШАРК" – фото

Бійці Головного управління розвідки Міноборони отримали від фонду "Повернись живим" та проєкту "Око за око" два комплекси аеророзвідки "ШАРК" загальною вартістю 26 млн гривень.

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Розвідники повідомили, що український розвідкомплекс "ШАРК" може коригувати та шукати цілі, зокрема, для HIMARS.

"Лише за останні кілька тижнів перший переданий благодійниками комплекс підтверджено знищив російську техніку приблизно на $25 мільйонів", – повідомили в ГУР.

Дрон "ШАРК" може перебувати в повітрі до 4 годин, працює за діапазону температур від -15°C до +50°C і літає зі швидкістю до 150 км/год. Його камера з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом може вести адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта в 100 км/год.

20 червня в Укроборонпромі натякнули на успішне застосування українського БПЛА на дистанції 1000 км.

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