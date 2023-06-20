В Укроборонпромі натякнули на успішне застосування українського БпЛА на дистанції 1000 км

Фахівець відділу комунікацій Укроборонпрому Наталка Сад опублікувала фотографію з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним та генеральним директором концерну Юрієм Гусєвим з поясненням, що знімок зроблено після успішного застосування наддальнього дрону української розробки.

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"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", – написала Сад.

Вона не пояснила, який саме безпілотник був застосований і по який саме цілі.

У грудні 2022 року керівник проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв розповів, що концерн розробляє ударний дрон із можливістю повернення.

13 січня 2023 року Наталка Сад повідомляла, що український дрон-камікадзе з дальністю ураження понад 1000 км та можливістю корисного навантаження до 75 кг уже пройшов низку успішних випробувань.

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