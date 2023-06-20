В Укроборонпромі натякнули на успішне застосування українського БпЛА на дистанції 1000 км
20.06.2023, 15:59
Фото - Facebook Наталка Сад
Фахівець відділу комунікацій Укроборонпрому Наталка Сад опублікувала фотографію з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним та генеральним директором концерну Юрієм Гусєвим з поясненням, що знімок зроблено після успішного застосування наддальнього дрону української розробки.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", – написала Сад.
Вона не пояснила, який саме безпілотник був застосований і по який саме цілі.
- У грудні 2022 року керівник проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв розповів, що концерн розробляє ударний дрон із можливістю повернення.
- 13 січня 2023 року Наталка Сад повідомляла, що український дрон-камікадзе з дальністю ураження понад 1000 км та можливістю корисного навантаження до 75 кг уже пройшов низку успішних випробувань.
Дивіться також: Воїни ударної роти дронів Ахіллес знищили "аеродром" БпЛА росіян під Сватовим: відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі