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В Укроборонпромі натякнули на успішне застосування українського БпЛА на дистанції 1000 км

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 15:59
В Укроборонпромі натякнули на успішне застосування українського БпЛА на дистанції 1000 км - Фото
Фото - Facebook Наталка Сад

Фахівець відділу комунікацій Укроборонпрому Наталка Сад опублікувала фотографію з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним та генеральним директором концерну Юрієм Гусєвим з поясненням, що знімок зроблено після успішного застосування наддальнього дрону української розробки.

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"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", – написала Сад.

Вона не пояснила, який саме безпілотник був застосований і по який саме цілі.

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Сергій Бережний
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безпілотникукроборонпромБПЛАдронВалерій ЗалужнийЮрій ГусєвНаталка Сад
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