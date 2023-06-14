У районі тимчасово окупованого Сватового Луганської області українські ударні безпілотники знищили російський "аеродром" дронів. Відповідне відео опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, українські воїни виявили та знищили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, це сталося на ділянці фронту Сватово-Куп'янськ.

Знищили місце дислокації БПЛА ворога бійці роти ударних дронів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади.

"Воїни виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, і ефектно знищили ворожі позиції завдяки "пташкам" Mavic 3 та Mavic 3T", — заявив Лисогор.

Росіяни сховали БМП у посадці Луганської області. Артилеристи ЗСУ її "підсмажили" — відео.

22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.

26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрона російського танка Т-90М "Прорив".

Український дрон-камікадзе наздогнав та уразив БМП із росіянами – FPV-відео з фронту.

Читайте також: Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.