У районі тимчасово окупованого Сватового Луганської області українські ударні безпілотники знищили російський "аеродром" дронів. Відповідне відео опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
За його словами, українські воїни виявили та знищили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, це сталося на ділянці фронту Сватово-Куп'янськ.
Знищили місце дислокації БПЛА ворога бійці роти ударних дронів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади.
"Воїни виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, і ефектно знищили ворожі позиції завдяки "пташкам" Mavic 3 та Mavic 3T", — заявив Лисогор.
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