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Воїни ударної роти дронів Ахіллес знищили "аеродром" БПЛА росіян під Сватовим: відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 12:38
Знищення росіян під Сватовим (Фото: скриншот з відео)
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У районі тимчасово окупованого Сватового Луганської області українські ударні безпілотники знищили російський "аеродром" дронів. Відповідне відео опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, українські воїни виявили та знищили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, це сталося на ділянці фронту Сватово-Куп'янськ.

Знищили місце дислокації БПЛА ворога бійці роти ударних дронів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади.

"Воїни виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, і ефектно знищили ворожі позиції завдяки "пташкам" Mavic 3 та Mavic 3T", — заявив Лисогор.

Росіяни сховали БМП у посадці Луганської області. Артилеристи ЗСУ її "підсмажили" — відео.

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  • 26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрона російського танка Т-90М "Прорив".
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Читайте також: Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – відео

Дмитро Гриниченко
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