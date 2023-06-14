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Воины ударной роты дронов Ахиллес уничтожили "аэродром" БПЛА россиян под Сватово: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 12:38
Уничтожение россиян под Сватово (Фото: скриншот из видео)
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В районе временно оккупированного Сватово Луганской области украинские ударные беспилотники уничтожили российский "аэродром" дронов. Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, украинские воины обнаружили и уничтожили место, из которого россияне запускали беспилотники, это произошло на участке фронта Сватово-Купянск. 

Уничтожили место дислокации БПЛА врага бойцы роты ударных дронов "Ахиллес" 92-ї отдельной механизированной бригады. 

"Воины обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря "птичкам" Mavic 3 и Mavic 3T", — заявил Лысогор.

Россияне спрятали БМП в посадке Луганской области. Артиллеристы ВСУ ее "поджарили" — видео. 

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Дмитрий Гриниченко
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