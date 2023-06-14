В районе временно оккупированного Сватово Луганской области украинские ударные беспилотники уничтожили российский "аэродром" дронов. Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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По его словам, украинские воины обнаружили и уничтожили место, из которого россияне запускали беспилотники, это произошло на участке фронта Сватово-Купянск.

Уничтожили место дислокации БПЛА врага бойцы роты ударных дронов "Ахиллес" 92-ї отдельной механизированной бригады.

"Воины обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря "птичкам" Mavic 3 и Mavic 3T", — заявил Лысогор.

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22 мая "Эдельвейсы" уничтожили три российские боевые машины пехоты и большое количество личного состава оккупантов.

26 мая бойцы 54 ОМБр показали уничтожение с дрона российского танка Т-90М "Прорыв".

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