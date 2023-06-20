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В Укроборонпроме намекнули на успешное применение украинского БпЛА на дистанции 1000 км

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 15:59
В Укроборонпроме намекнули на успешное применение украинского БпЛА на дистанции 1000 км - Фото
Фото - Facebook Наталка Сад

Специалист отдела коммуникаций Укроборонпрома Наталка Сад опубликовала фотографию с главкомом ВСУ Валерием Залужным и генеральным директором концерна Юрием Гусевым с пояснением, что снимок сделан после успешного применения сверхдальнего дрона украинской разработки.

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"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – написала Сад.

 

Она не пояснила, какой именно беспилотник был применен и по какой конкретно цели.

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Сергей Бережной
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укроборонпромдронБПЛАбеспилотникВалерий ЗалужныйЮрий ГусевНаталка Сад
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