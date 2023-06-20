В Укроборонпроме намекнули на успешное применение украинского БпЛА на дистанции 1000 км
20.06.2023, 15:59
Фото - Facebook Наталка Сад
Специалист отдела коммуникаций Укроборонпрома Наталка Сад опубликовала фотографию с главкомом ВСУ Валерием Залужным и генеральным директором концерна Юрием Гусевым с пояснением, что снимок сделан после успешного применения сверхдальнего дрона украинской разработки.
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"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – написала Сад.
Она не пояснила, какой именно беспилотник был применен и по какой конкретно цели.
- В декабре 2022 года руководитель проектов Укроборонпрома Олег Болдырев рассказал, что концерн разрабатывает ударный дрон с возможностью возвращения.
- 13 января 2023 года Наталка Сад сообщала, что украинский дрона-камикадзе с дальностью поражения более 1000 км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг уже прошел ряд успешных испытаний.
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