Государственный концерн "Укроборонпром" разрабатывает дрон-камикадзе с возможностью возвращения, рассказал в эфире телеканала "Настоящее время" Олег Болдырев – руководитель проектов Укроборонпрома.

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По его словам, будущий беспилотник похож на иранские "шахеды", но имеет особенность.

"Он уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", – сказал Болдырев, известный также под псевдонимом Мартин Брест.

Дальность этого беспилотника будет составлять 1000 км, вес боевой части – 75 кг, сообщил Укроборонпром 17 октября.

Для сравнения: эффективная максимальная дальность полета Shahed-136 составляет, по разным данным, 1000-1500 км с возможностью доставлять боевую часть весом 40 кг. Иранцы уверяют, что дрон может пролетать до 2500 км.

В ноябре 2022 года Укроборонпром начал серийное производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

7 декабря Financial Times со ссылкой на анонимный источник в правительстве сообщила, что Украина нанесла удары по авиабазам России новейшими беспилотниками, но не разрабатываемыми Укроборонпромом.

Андрій Водяний

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