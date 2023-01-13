Проект БПЛА с дальностью 1000 км на таком этапе, что о нем нельзя говорить – Укроборонпром

Проект украинского дрона-камикадзе с дальностью поражения более тысячи километров и возможностью полезной нагрузки до 75 кг уже прошел ряд успешных испытаний. Об этом на брифинге в Media Center Украина сообщила представитель государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ряд успешных испытаний позади. Мы переходили к испытаниям под воздействием РЭБ, и эти испытания также позади. Поэтому на сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров и с возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, ничего говорить не можем", – сказала она.

Для сравнения: эффективная максимальная дальность полета Shahed-136 составляет по разным данным 1000-1500 км с возможностью доставлять боевую часть весом 40 кг. Иранцы уверяют, что дрон может пролетать до 2500 км.

Укроборонпром анонсировал разработку дрона в октябре 2022 года.

В декабре 2022 года Укроборонпром сообщил, что разрабатывает дрон-камикадзе с возможностью возвращения.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.