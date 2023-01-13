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Проект БПЛА с дальностью 1000 км на таком этапе, что о нем нельзя говорить – Укроборонпром

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 16:45
Проект БПЛА с дальностью 1000 км на таком этапе, что о нем нельзя говорить – Укроборонпром - Фото
Фото - Укроборонпром

Проект украинского дрона-камикадзе с дальностью поражения более тысячи километров и возможностью полезной нагрузки до 75 кг уже прошел ряд успешных испытаний. Об этом на брифинге в Media Center Украина сообщила представитель государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад.

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"Ряд успешных испытаний позади. Мы переходили к испытаниям под воздействием РЭБ, и эти испытания также позади. Поэтому на сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров и с возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, ничего говорить не можем", – сказала она.

Для сравнения: эффективная максимальная дальность полета Shahed-136 составляет по разным данным 1000-1500 км с возможностью доставлять боевую часть весом 40 кг. Иранцы уверяют, что дрон может пролетать до 2500 км.

  • Укроборонпром анонсировал разработку дрона в октябре 2022 года.
  • В декабре 2022 года Укроборонпром сообщил, что разрабатывает дрон-камикадзе с возможностью возвращения.
Вадим Ребрина
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