ГУР провела спецоперацию в оккупированной Каменке-Днепровской: взорван склад с бюллетенями

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны провели успешную операцию во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская, расположенном на берегу Днепра напротив Никополя.

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"В результате уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования. В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы", — говорится в сообщении ГУР.

Разведка также сообщила об уничтожении места хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума.

"Склад был взорван изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы — уничтожены", — сообщило ГУР.

Уничтожено также место базирования подразделения российской ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуировали в направлении оккупированного Крыма.

"️Оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7:00. Над городом замечены военные вертолеты. В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало", — заявила ГУР.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

Проведение Россией "референдумов" 11 сентября маловероятно из-за трения внутри оккупационных администраций и атак партизан, считают эксперты ISW.

Андрій Водяний

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