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ГУР: РФ исчерпала резервы боеспособных БТГр, формирует подразделения в Белгороде и Ростове

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14.05.2022, 13:19
ГУР: РФ исчерпала резервы боеспособных БТГр, формирует подразделения в Белгороде и Ростове - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп и сейчас формирует новые подразделения из белгородских и ростовских призывников. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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По данным украинской разведки, в РФ на государственном уровне продолжается скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения, которые отправят воевать в Украину. Однако, по словам Скибицкого, применение таких войск преимущественно неэффективно.

"Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это неэффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп, РФ исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов, чтобы вводить на территорию Украины", – сказал Скибицкий.

По его словам, наиболее подавленное моральное состояние сейчас – у оккупантов первого и второго армейских корпусов из ОРДЛО. Именно там происходит принудительная мобилизация, и неподготовленный личный без боевого опыта направляется сейчас на самые важные направления. 

  • По состоянию на 14 мая потери россиян в войне против Украины составили около 27 200 человек, более 1200 танков, почти 3000 боевых бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.

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Оксана Житнюк
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гур Вадим Скибицкий Ростов-на-Дону Белгород
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