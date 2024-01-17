ГУР: РФ вербует людей для отправки в Африку. Подкупает возможностью не воевать в Украине

Наемников набирают и из временно оккупированного Крыма

Флаг ЮАР (Фото: ЭРА/NIC BOTHMA)

Российское военное руководство формирует отряды "военных инструкторов" для последующей отправки в африканские страны, сообщила украинская разведка. По данным ГУР, наемников привлекает не только заработная плата, но и возможность избежать войны против Украины.

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Разведчики отмечают, что рекрутинг Россия проводит и на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму.

Контракты предлагают подписывать военным запаса оккупационной армии РФ – специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства, военным морякам и некоторым другим специалистам военно-технической сферы.

Договоры рассчитаны на несколько лет с месячной зарплатой, соразмерной денежному обеспечению российских оккупантов, которые воюют против Украины, объясняет ГУР.

Таким образом Москва пытается расширить свое влияние в Африке, добавляют в разведке.

25 декабря 2023 года Центр национального сопротивления сообщал, что Россия готовит экспедицию в Африку с целью поиска наемников для участия в войне РФ против Украины.

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