Росія розширює вплив на країни Африки. В цьому їй допомагає донька Путіна – Bloomberg

Донька Путіна Катерина Тихонова спонсорує зустріч африканських посадовців із російськими IT-фахівцями у Москві. Вона має відбутися у грудні

Катерина Тихонова (Фото: Bloomberg)

Молодша донька російського диктатора Володимира Путіна Катерина Тихонова допомагає країні-агресору розширювати свої зв'язки з африканськими країнами. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними видання, посадовцям із близько 30 країн Африки запропонували відвідати Москву наступного місяця для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами. Очікується, що на заході обговорять "цифрові послуги, спрямовані на поліпшення управління".

Проєкт підтримує центр "Іннопрактика", афілійований із Фондом "Національний інтелектуальний розвиток", генеральною директоркою якого є донька Путіна Катерина Тихонова.

Російський диктатор розширює свою присутність в Африці, оскільки Кремль прагне тісніших зв'язків із країнами глобального Півдня, щоб протистояти впливу санкцій США і Європи, пише Bloomberg.

Зустріч африканських чиновників у Росії є частиною інформаційно-пропагандистського проєкту під назвою "Програма обміну знаннями в галузі електронного урядування", який Фонд запустив у липні спільно з Московською Вищою школою економіки.

2 вересня 2022 року кабмін погодив пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 178 юридичних і 99 фізичних осіб, зокрема дочки Путіна – Катерина Тихонова та Марія Воронцова.

16 червня 2023 року до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

Того ж дня Рамафоса поділився з президентом Володимиром Зеленським десятьма пунктами бачення Африки щодо припинення війни в Україні.

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