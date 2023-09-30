В Африці може з'явитися зброя з України, такий новий тренд, там є попит — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після закінчення війни проти Росії Україна може почати продавати свою зброю до Африки. Про це він повідомив на Форумі оборонних індустрій, цитує його Укрінформ.

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За його словами, сьогодні Африка очікує на повернення українських компаній на ринок зброї.

Він зазначив, що зараз через війну "цю опцію закрито", проте на африканському континенті зацікавлені в розміщенні виробництва зброї та амуніції.

"Це новий тренд, і він, очевидно, заявляється саме з розумінням африканськими партнерами того, що українська зброя буде надзвичайно високоякісною", – сказав Кулеба.

Дипломат заявив, що попит на продаж та виробництво зброї українського виробництва буде дуже високим.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".

Віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.

В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.

Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

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