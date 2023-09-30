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В Африці може з'явитися зброя з України, такий новий тренд, там є попит — Кулеба

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 11:50
В Африці може з'явитися зброя з України, такий новий тренд, там є попит — Кулеба - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після закінчення війни проти Росії Україна може почати продавати свою зброю до Африки. Про це він повідомив на Форумі оборонних індустрій, цитує його Укрінформ.

За його словами, сьогодні Африка очікує на повернення українських компаній на ринок зброї.

Він зазначив, що зараз через війну "цю опцію закрито", проте на африканському континенті зацікавлені в розміщенні виробництва зброї та амуніції.

"Це новий тренд, і він, очевидно, заявляється саме з розумінням африканськими партнерами того, що українська зброя буде надзвичайно високоякісною", – сказав Кулеба.

Дипломат заявив, що попит на продаж та виробництво зброї українського виробництва буде дуже високим.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".

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Дмитро Гриниченко
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війнаДмитро КулебамзсВПКоборонкаафрика
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