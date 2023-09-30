В Африке может появится оружие из Украины, такой новый тренд, там есть спрос — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после окончания войны против России Украина может начать продавать свое оружие в Африку. Об этом он сообщил на Форуме оборонных индустрий, цитирует его Укринформ.

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По его словам, сегодня Африка ожидает возвращения украинских компаний на рынок оружия.

Он отметил, что сейчас из-за войны "эта опция закрыта", однако на африканском континенте заинтересованы в размещении производства орудия и амуниции.

"Это новый тренд и он, очевидно, заявляется именно по пониманию африканскими партнерами того, что украинское оружие будет чрезвычайно высококачественным", — сказал Кулеба.

Дипломат заявил, что спрос на продажу и производство оружия украинского производства буде очень высоким.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает"на полную мощность".

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоровпообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.

Компания Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.

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