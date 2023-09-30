В Африке может появится оружие из Украины, такой новый тренд, там есть спрос — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после окончания войны против России Украина может начать продавать свое оружие в Африку. Об этом он сообщил на Форуме оборонных индустрий, цитирует его Укринформ.
Он отметил, что сейчас из-за войны "эта опция закрыта", однако на африканском континенте заинтересованы в размещении производства орудия и амуниции.
"Это новый тренд и он, очевидно, заявляется именно по пониманию африканскими партнерами того, что украинское оружие будет чрезвычайно высококачественным", — сказал Кулеба.
Дипломат заявил, что спрос на продажу и производство оружия украинского производства буде очень высоким.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает"на полную мощность".
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