Россия увеличивает влияние на страны Африки. В этом ей помогает дочь Путина – Bloomberg

Дочь Путина Екатерина Тихонова спонсирует встречу африканских чиновников с российскими IT-специалистами в Москве. Она должна состояться в декабре

Екатерина Тихонова (Фото: Bloomberg)

Младшая дочь российского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова помогает стране-агрессору расширять свои связи с африканскими странами. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, чиновникам из около 30 стран Африки предложили посетить Москву в следующем месяце для встречи с российскими IТ-специалистами и инвесторами. Ожидается, что на мероприятии обсудят "цифровые услуги, направленные на улучшение управления".

Проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с Фондом "Национальное интеллектуальное развитие", генеральным директором которого является дочь Путина Екатерина Тихонова.

Российский диктатор расширяет свое присутствие в Африке, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять влиянию санкций США и Европы, пишет Bloomberg.

Встреча африканских чиновников в России является частью информационного пропагандистского проекта под названием "Программа обмена знаниями в области электронного управления", который Фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики.

2 сентября 2022 года Кабмин согласовал пакет санкций против России, в который вошли 178 юридических и 99 физических лиц, в том числе дочери Путина – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова.

16 июня 2023 года в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

В тот же день Рамафоса поделился с президентом Владимиром Зеленским десятью пунктами видения Африки по прекращению войны в Украине.

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