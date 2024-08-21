Разведка и МИД работают для срыва планов оккупантов, однако нужны усилия украинского сообщества за границей

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

Россияне начали "очень мощную работу" с украинскими беженцами за границей, чтобы те потеряли свою идентичность и никогда не возвращались домой. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает издание LB.ua.

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По его словам, РФ "работает" с уехавшими с началом войны украинскими беженцами.

"Это очень мощная работа, которую начали россиян. Это и создание разных обществ, обучение детей, церковь – то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше – чтобы никогда не возвращались к нам", – объяснил заместитель главы военной разведки.

И хотя ГУР совместно с Министерством иностранных дел работают по срыву российских планов, однако нужны усилия украинского сообщества в других странах, передает медиа.

Как отмечает СМИ, когда в 2016-2018 годах Россия пыталась провести открытие в европейских странах так называемых "консульств" террористических ДНР и ЛНР, то для срыва этого работала и украинская разведка, и МИД.

Нацбанк считает, что украинцы, нашедшие убежище от войны за границей, начнут возвращаться домой с 2026 года.

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