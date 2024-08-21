Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

Росіяни розпочали "дуже потужну роботу" з українськими біженцями за кордоном задля того, щоб ті втратили свою ідентичність та ніколи не поверталися додому. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, передає видання LB.ua.

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За його словами, РФ "працює" з українськими біженцями, що виїхали з початком війни.

"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни. Це і створення різних товариств, навчання дітей, церква – те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас", – пояснив заступник голови воєнної розвідки.

І хоча ГУР спільно з Міністерством закордонних справ працюють задля зриву російських планів, проте потрібні зусилля української спільноти в інших країнах, передає медіа.

Як зауважує ЗМІ, коли у 2016-2018 роках Росія намагалася провести відкриття у європейських країнах так званих "консульств" терористичних ДНР та ЛНР, то для зриву цього працювала й українська розвідка, і МЗС.

Нацбанк вважає, що українці, які знайшли прихисток від війни за кордоном, почнуть повертатися додому з 2026 року.

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