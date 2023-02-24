ГУР: Весна-лето будут очень сложными, будет кампания на достижение нами результата

Весна и лето 2023 года будут очень сложным периодом в войне, поскольку Россия не отказалась от своих планов. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата Силами обороны Украины. Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий на мероприятии по случаю годовщины начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, организованном 24 февраля в резиденции Федерального президента ФРГ во дворце Бельвю, в Берлине, передает Укринформ.

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"Ситуация остается очень сложной, ведь Россия не отказалась от своих первоначальных планов…. Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся", – сказал генерал-майор.

Он отметил, что Украина готова к любому развитию ситуации, усиливает свои возможности, имеет опыт и мощную поддержку партнеров.

"Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами", – подчеркнул Скибицкий.

Замначальника ГУР отметил, что, несмотря на отдельные маленькие тактические успехи россиян, в частности в районе Бахмута, основная цель кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута. Украина срывает все постоянно меняющиеся планы России.

23 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия скоро будет вынуждена вывести войска из Украины, конец войны приближается.

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Наталія Медведєва

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