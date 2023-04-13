ГУР: Значительная часть "бавовны" на территории России – результат действий граждан РФ
Значительная часть взрывов, которые происходят на территории России, является результатом деятельности самих граждан РФ. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Украина 24.
Представитель ГУР заявил, что в России есть активисты, которые готовы к вооруженному сопротивлению и уже действуют.
"Действительно готовы, и более того – уже действуют. Кто-то в режиме передачи информации для украинских сил безопасности и обороны. А кто-то непосредственно реализуя активные мероприятия", – сказал Юсов.
По его словам, некоторые россияне пытаются бороться с внутренней оккупацией.
"И можно сказать, что значительная часть условной "бавовны", которая происходит на территории РФ – это собственно результат действий самих граждан Российской Федерации, которые пытаются бороться с внутренней оккупацией, а именно – с кровавым режимом Путина". – отметил глава ГУР.
Он добавил, что последние события на в Брянской области также свидетельствуют о том, что внутри России идут определенные процессы.
"И они будут только набирать обороты. Конечно, очень много мы сможем рассказать уже после украинской победы и падения преступного путинского режима", – сказал Юсов.
- 7 апреля 2023 года ГУР сообщило, что под Брянском российские повстанцы ударили по военному объекту.
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