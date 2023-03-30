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Россияне создают ЧВК для защиты награбленного. Представьте, какими будут "разборки" – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 16:06
Россияне создают ЧВК для защиты награбленного. Представьте, какими будут
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Россияне создают все больше "частных военных компаний" – во многом для защиты награбленного имущества. Можно себе представить, какими после этого будут "разборки" среди россиян. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Укринформу.

Разведчика попросили прокомментировать создание в оккупированном Крыму гауляйтером Сергеем Аксеновым ЧВК "Конвой".

"Захватчики создают так называемые "частные военные компании" в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове. Но в значительной степени этот шаг также осуществляется ради личной безопасности и неприкосновенности награбленного имущества. Собственно, для этой цели свою частную военную компанию создает российская корпорация Газпром", – ответил Черняк.

Он упомянул о конфликте основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с высшим военным руководством РФ и подчеркнул, что это может привести к очень плохим последствиям для России.

"Публичная грызня внутри государства-агрессора свидетельствует, что последствия начавшейся войны против Украины уже дают о себе знать. А дальше для России может быть плохо. Представьте внутренние масштабные вооруженные "разборки", где есть "вагнеровцы", "кадыровцы", "газпромовцы", "шойгунцы" и т.д. Впрочем, такой сценарий возможен только после полного поражения оккупантов на поле боя в Украине", – заявил Черняк.

Читайте также: Российские ЧВК, в том числе Вагнера – террористические организации: постановление Рады

Наталія Медведєва
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