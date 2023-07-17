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Гутерриш подтвердил, что предлагал Путину SWIFT взамен на продление зерновой сделки

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 19:54
Гутерриш подтвердил, что предлагал Путину SWIFT взамен на продление зерновой сделки - Фото
Антониу Гутерриш (Фото: EPA)

Генеральный секретарь  ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что предлагал российскому диктатору Владимиру Путину продлить зерновое соглашение на несколько месяцев, чтобы дать время Евросоюзу подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Я глубоко сожалею о решении России прекратить реализацию Черноморской инициативы, которая была спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности в неспокойном мире. Сотни миллионов людей, страдающих от голода, и потребители, столкнувшиеся с глобальным кризисом стоимости жизни, заплатят за это", – написал Гутерриш в Twitter.

Пресс-служба ООН опубликовала выступление генсека организации по поводу отказа России от участия в зерновом соглашении.

"Я направил президенту Путину письмо с новым предложением сохранить Черноморскую инициативу. Я глубоко разочарован тем, что мои предложения остались без внимания", – сообщил Гутерриш.

Он процитировал некоторые фрагменты этого письма.

"Организация Объединенных Наций при посредничестве Европейской комиссии недавно выступила с конкретным предложением разрешить дочерней компании Россельхозбанка восстановить доступ к SWIFT", – говорится в письме.

Гутерриш заявил, что сегодняшнее решение России нанесет удар по нуждающимся во всем мире.

"Но это не остановит наших усилий по обеспечению беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации. Я особенно хочу отметить усилия правительства Турции в этом отношении", – заявил генсек ООН.

Читайте также: Очередной конец зерновой сделки. Каковы альтернативные пути экспорта украинского зерна

Наталья Медведева
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Антониу ГутерришSWIFTзерновая сделка
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