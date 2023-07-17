Гутерриш подтвердил, что предлагал Путину SWIFT взамен на продление зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что предлагал российскому диктатору Владимиру Путину продлить зерновое соглашение на несколько месяцев, чтобы дать время Евросоюзу подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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"Я глубоко сожалею о решении России прекратить реализацию Черноморской инициативы, которая была спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности в неспокойном мире. Сотни миллионов людей, страдающих от голода, и потребители, столкнувшиеся с глобальным кризисом стоимости жизни, заплатят за это", – написал Гутерриш в Twitter.

Пресс-служба ООН опубликовала выступление генсека организации по поводу отказа России от участия в зерновом соглашении.

"Я направил президенту Путину письмо с новым предложением сохранить Черноморскую инициативу. Я глубоко разочарован тем, что мои предложения остались без внимания", – сообщил Гутерриш.

Он процитировал некоторые фрагменты этого письма.

"Организация Объединенных Наций при посредничестве Европейской комиссии недавно выступила с конкретным предложением разрешить дочерней компании Россельхозбанка восстановить доступ к SWIFT", – говорится в письме.

Гутерриш заявил, что сегодняшнее решение России нанесет удар по нуждающимся во всем мире.

"Но это не остановит наших усилий по обеспечению беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации. Я особенно хочу отметить усилия правительства Турции в этом отношении", – заявил генсек ООН.

13 июля 2023 года сообщалось, что Гутерриш попросил Путина продлить зерновую сделку в обмен на доступ РФ к SWIFT.

17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает продлить работу зернового коридора без России. Он поручил МИД подготовить официальное предложение ООН и Турции.

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