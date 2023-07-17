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Гутерріш підтвердив, що пропонував Путіну SWIFT за продовження зернової угоди

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 19:54
Гутерріш підтвердив, що пропонував Путіну SWIFT за продовження зернової угоди - Фото
Антоніу Гутерріш (Фото: EPA)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтвердив, що пропонував російському диктатору Володимиру Путіну продовжити зернову угоду на кілька місяців, щоб дати час Євросоюзу підключити дочірню компанію Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Я глибоко шкодую про рішення Росії припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, яка була рятувальним колом для глобальної продовольчої безпеки в неспокійному світі. Сотні мільйонів людей, які страждають від голоду, та споживачі, які зіткнулися з глобальною кризою вартості життя, заплатять за це", – написав Гутерріш у Twitter.

Пресслужба ООН опублікувала виступ генсека організації щодо відмови Росії від участі у зерновій угоді.

"Я надіслав президенту Путіну листа з новою пропозицією зберегти Чорноморську ініціативу. Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою", – повідомив Гутерріш.

Він процитував деякі фрагменти цього листа.

"Організація Об'єднаних Націй за посередництва Європейської комісії нещодавно виступила з конкретною пропозицією дозволити дочірній компанії Россільгоспбанку відновити доступ до SWIFT", – йдеться у листі.

Гутерріш заявив, що сьогоднішнє рішення Росії завдасть удару по нужденних у всьому світі.

"Але це не зупинить наших зусиль щодо забезпечення безперешкодного доступу на світові ринки продуктів харчування та добрив як з України, так і з Російської Федерації. Я особливо хочу відзначити зусилля уряду Туреччини щодо цього", – заявив генсек ООН.

Читайте також: Черговий кінець зернової угоди. Якими є альтернативні шляхи експорту українського зерна

Наталія Медведєва
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