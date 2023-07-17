П'ять головних новин світу та України на 19:00 17 липня

1. ВИБУХИ НА КРИМСЬКОМУ МОСТУ. У ніч проти 17 липня незаконна окупаційна влада Криму та російські пропагандисти повідомили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Також повідомлялося про вибухи та загиблих, згодом з'явилися фотографії та відео пошкоджень мосту. (докладніше)

2. ЗСУ НАСТУПАЮТЬ НА БЕРДЯНСЬК І МЕЛІТОПОЛЬ. ЗА ТИЖДЕНЬ ЗВІЛЬНЕНО НОВІ ТЕРИТОРІЇ. Сили оборони продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10,9 кв. км. (докладніше)

3. РОСІЯ ОГОЛОСИЛА ПРО ВИХІД З ЗЕРНОВОЇ УГОДИ. Росія заявила про вихід з зернової угоди. Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що "фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні". (докладніше)

4. УКРАЇНА ХОЧЕ ПРОДОВЖИТИ РОБОТУ ЗЕРНОВОГО КОРИДОРУ БЕЗ РОСІЇ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує продовжити роботу зернового коридору без Росії. Він доручив МЗС підготувати офіційну пропозицію ООН та Туреччини. (докладніше)

5. HYUNDAI ДОПОМОЖЕ З ВІДНОВЛЕННЯМ ТА РОЗШИРЕННЯМ АЕРОПОРТУ БОРИСПІЛЬ. Hyundai E&C відновить злітно-посадкові смуги аеропорту Бориспіль та збудує новий вантажний термінал. (докладніше)

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