Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 17 июля

1. ВЗРЫВЫ НА КРЫМСКОМ МОСТУ. В ночь на 17 июля незаконные оккупационные власти Крыма и российские пропагандисты сообщили о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту. Также сообщалось о взрывах и погибших, впоследствии появились фотографии и видео повреждений моста. (подробнее)

2. ВСУ НАСТУПАЮТ НА БЕРДЯНСК И МЕЛИТОПОЛЬ. ЗА НЕДЕЛЮ ОСВОБОЖДЕНЫ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Силы обороны продолжают наступление на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10,9 кв. км. (подробнее)

3. РОССИЯ ОБЪЯВИЛА О ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕРНОВОГО СОГЛАШЕНИЯ. Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня". (подробнее)

4. УКРАИНА ХОЧЕТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ЗЕРНОВОГО КОРИДОРА БЕЗ РОССИИ. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает продлить работу зернового коридора без России. Он поручил МИДу подготовить официальное предложение ООН и Турции. (подробнее)

5. HYUNDAI ПОМОЖЕТ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕМ АЭРОПОРТА БОРИСПОЛЬ. Hyundai E&C возобновит взлетно-посадочные полосы аэропорта Борисполь и построит новый грузовой терминал. (подробнее)

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