ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. За неделю освобождены новые территории
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождены новые территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и Бердянска в районе Макаровки, Старомайорского, Новодаровки, Приютного, Малой Токмачки, Новопокровки, Пятихаток и Грозового — есть успех.
За неделю есть продвижение вглубь обороны россиян, освобождено 10,9 кв км. С начала наступления на юге Силы обороны продвинулись на 9,25 км, освобождено 179,5 кв км.
С 10 по 16 июля уничтожено 134 единицы вооружения и техники, 36 складов боеприпасов и два склада с горюче-смазочными материалами.
- 14 июля в Генштабе сообщили об успехе украинских защитников под Бахмутом в направлении Белая Гора – Андреевка.
- 16 июля в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжили наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, на востоке за сутки произошло 39 боестолкновений.
- В тот же день командир бригады "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко впервые по возвращении из российского плена встретился с личным составом.
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