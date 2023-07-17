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ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. За неделю освобождены новые территории

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 09:17
ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. За неделю освобождены новые территории - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождены новые территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и Бердянска в районе Макаровки, Старомайорского, Новодаровки, Приютного, Малой Токмачки, Новопокровки, Пятихаток и Грозового — есть успех. 

За неделю есть продвижение вглубь обороны россиян, освобождено 10,9 кв км. С начала наступления на юге Силы обороны продвинулись на 9,25 км, освобождено 179,5 кв км. 

С 10 по 16 июля уничтожено 134 единицы вооружения и техники, 36 складов боеприпасов и два склада с горюче-смазочными материалами. 

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Дмитрий Гриниченко
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