ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. За неделю освобождены новые территории

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождены новые территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и Бердянска в районе Макаровки, Старомайорского, Новодаровки, Приютного, Малой Токмачки, Новопокровки, Пятихаток и Грозового — есть успех.

За неделю есть продвижение вглубь обороны россиян, освобождено 10,9 кв км. С начала наступления на юге Силы обороны продвинулись на 9,25 км, освобождено 179,5 кв км.

С 10 по 16 июля уничтожено 134 единицы вооружения и техники, 36 складов боеприпасов и два склада с горюче-смазочными материалами.

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