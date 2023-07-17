ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. За тиждень звільнено нові території

Збройні Сили України продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено нові території. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя та Бердянська в районі Макарівки, Старомайорського, Новодарівки, Приютного, Малої Токмачки, Новопокровки, П'ятихаток та Грозового — є успіх.

За тиждень є просування углиб оборони росіян, звільнено 10,9 кв км. З початку наступу на півдні Сили оборони просунулися на 9,25 км, звільнено 179,5 кв. км.

З 10 по 16 липня знищено 134 одиниці озброєння та техніки, 36 складів боєприпасів та два склади з пально-мастильними матеріалами.

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