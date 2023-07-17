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ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. За тиждень звільнено нові території

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 09:17
ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. За тиждень звільнено нові території - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Збройні Сили України продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено нові території. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя та Бердянська в районі Макарівки, Старомайорського, Новодарівки, Приютного, Малої Токмачки, Новопокровки, П'ятихаток та Грозового — є успіх.

За тиждень є просування углиб оборони росіян, звільнено 10,9 кв км. З початку наступу на півдні Сили оборони просунулися на 9,25 км, звільнено 179,5 кв. км.

З 10 по 16 липня знищено 134 одиниці озброєння та техніки, 36 складів боєприпасів та два склади з пально-мастильними матеріалами.

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Дмитро Гриниченко
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