Хакамада не приедет в Киев. Организаторы отменили выступление

Российский политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада не приедет в Киев, так как организаторы бизнес-форума отменили ее выступление. Об этом организатор - девелоперская компания Taryan Group - написал в Facebook.
Компания приносит извинения за то, что Хакамада DreamBIG Forum. "Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", - пишет компания, подчеркивая, что позиция по важным вещам не может быть двусмысленной.
- В июле 2016 года Хакамада заявила, что считает оккупацию Крыма Россией "аннексией", и что Россия должна купить у Украины полуостров, выплатив контрибуцию.
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал запланированное выступление Хакамады в Киеве, причислив ее к "всей московской дряни, которая поддержала оккупацию Россией Крыма".
- Реагируя на пост Чубарова, в Taryan Group отметили, что, приглашая Хакамаду, "исходили из того, что она сейчас занимается образовательной деятельностью и является востребованным спикером в Украине". Выступление Хакамады в Киеве запланировано в феврале.
Читайте также: Хакамада рассказала, почему российская политика асексуальна