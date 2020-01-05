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Хакамада не приедет в Киев. Организаторы отменили выступление

Хакамада не приедет в Киев. Организаторы отменили выступление - Фото
Фото: facebook.com/taryangroup
05.01.2020, 14:07

Ранее Рефат Чубаров раскритиковал возможность ее выступления в Украине

Российский политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада не приедет в Киев, так как организаторы бизнес-форума отменили ее выступление. Об этом организатор - девелоперская компания Taryan Group - написал в Facebook.

Компания приносит извинения за то, что Хакамада DreamBIG Forum. "Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", - пишет компания, подчеркивая, что позиция по важным вещам не может быть двусмысленной.

  • В июле 2016 года Хакамада заявила, что считает оккупацию Крыма Россией "аннексией", и что Россия должна купить у Украины полуостров, выплатив контрибуцию.
  • Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал запланированное выступление Хакамады в Киеве, причислив ее к "всей московской дряни, которая поддержала оккупацию Россией Крыма"
  • Реагируя на пост Чубарова, в Taryan Group отметили, что, приглашая Хакамаду, "исходили из того, что она сейчас занимается образовательной деятельностью и является востребованным спикером в Украине". Выступление Хакамады в Киеве запланировано в феврале.

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бизнес-форум Taryan Group хакамада ирина
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