Хакамада не приедет в Киев. Организаторы отменили выступление

Фото: facebook.com/taryangroup

Российский политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада не приедет в Киев, так как организаторы бизнес-форума отменили ее выступление. Об этом организатор - девелоперская компания Taryan Group - написал в Facebook.

Компания приносит извинения за то, что Хакамада DreamBIG Forum. "Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", - пишет компания, подчеркивая, что позиция по важным вещам не может быть двусмысленной.

В июле 2016 года Хакамада заявила , что считает оккупацию Крыма Россией "аннексией", и что Россия должна купить у Украины полуостров, выплатив контрибуцию.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров всей московской дряни, которая поддержала оккупацию Россией Крыма" раскритиковал запланированное выступление Хакамады в Киеве, причислив ее к " .

Реагируя на пост Чубарова, в Taryan Group отметили , что, приглашая Хакамаду, "исходили из того, что она сейчас занимается образовательной деятельностью и является востребованным спикером в Украине". Выступление Хакамады в Киеве запланировано в феврале.

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