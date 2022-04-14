13 апреля в течение дня российские оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, в которых нет ни одного объекта военной инфраструктуры. На одном из направлений области ВСУ проводят контрнаступление. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это жестокие преднамеренные атаки против мирного населения", – заявил Синегубов относительно обстрелов Харькова.

По его информации, интенсивные артиллерийские удары фиксировали в Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского.

В результате обстрелов за день погибли четверо мирных жителей, 10 человек получили ранения.

По области сложным остается Изюмское направление, но ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском Роганском направлении.

Проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково.

"Мы настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории, поскольку прогнозируем возможность развертывания боевых действий именно в этих районах", – призвал глава Харьковской ОВА.

Синегубов добавил, что власти области хотели бы провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российские враги не согласовывают "зеленых" коридоров.

Читайте также: По Харькову разбросаны российские мины замедленного действия. Как они выглядят

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.