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Харьков подвергся артобстрелам, на одном направлении области контрнаступление ВСУ – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 00:27
Харьков подвергся артобстрелам, на одном направлении области контрнаступление ВСУ – ОВА - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

13 апреля в течение дня российские оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, в которых нет ни одного объекта военной инфраструктуры. На одном из направлений области ВСУ проводят контрнаступление. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Это жестокие преднамеренные атаки против мирного населения", – заявил Синегубов относительно обстрелов Харькова.

По его информации, интенсивные артиллерийские удары фиксировали в Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского. 

В результате обстрелов за день погибли четверо мирных жителей, 10 человек получили ранения.

По области сложным остается Изюмское направление, но ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском Роганском направлении.

Проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково.

"Мы настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории, поскольку прогнозируем возможность развертывания боевых действий именно в этих районах", – призвал глава Харьковской ОВА.

Синегубов добавил, что власти области хотели бы провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российские враги не согласовывают "зеленых" коридоров.

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Наталия Медведева
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Харьков олег синегубов харьковская область
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