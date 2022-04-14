Харьков подвергся артобстрелам, на одном направлении области контрнаступление ВСУ – ОВА
13 апреля в течение дня российские оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, в которых нет ни одного объекта военной инфраструктуры. На одном из направлений области ВСУ проводят контрнаступление. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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"Это жестокие преднамеренные атаки против мирного населения", – заявил Синегубов относительно обстрелов Харькова.
По его информации, интенсивные артиллерийские удары фиксировали в Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского.
В результате обстрелов за день погибли четверо мирных жителей, 10 человек получили ранения.
По области сложным остается Изюмское направление, но ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском Роганском направлении.
Проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково.
"Мы настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории, поскольку прогнозируем возможность развертывания боевых действий именно в этих районах", – призвал глава Харьковской ОВА.
Синегубов добавил, что власти области хотели бы провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российские враги не согласовывают "зеленых" коридоров.
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