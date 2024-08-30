Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США. Об Украине не вспомнила

В то же время Гаррис акцентировала внимание на поддержке Израиля, заявив, что продолжит оказывать ему оборонную помощь

Камала Гаррис (Фото: ЕРА)

Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США. Она очертила планы на возможную будущую каденцию, коснувшись внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, но ничего не сказала об Украине. Текстовую версию беседы с журналистами публикует CNN.

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О первом дне в Белом доме

На вопрос о первых шагах в Белом доме в случае избрания президентом Харрис отметила, что приоритетом будет поддержка среднего класса. Она планирует сосредоточиться на налоговых льготах и жилищных инициативах, что соответствует ее предвыборным обещаниям. Харрис подчеркнула, что американцы стремятся к новым перспективам, полным надежды и оптимизма, и она поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена в важных для избирателей вопросах.

Позиция по фрекингу и иммиграции

Говоря о фрекинге, Харрис объяснила изменение своей позиции, отметив, что главной целью остается борьба с изменениями климата. Она подчеркнула, что поддерживает закон о снижении инфляции, обеспечивающий значительные инвестиции в климатические инициативы. Относительно иммиграции Харрис подчеркнула важность соблюдения законов и заявила, что она "единственная из кандидатов, которая имела опыт преследования транснациональных преступных организаций как генеральный прокурор".

О назначении республиканца в Кабинет

Харрис также заявила о намерении включить в свой Кабинет представителя республиканцев, подчеркнув важность разнообразия мнений при принятии решений. Она отметила, что для американцев было бы полезно, если бы в ее правительстве был представитель другой партии, хотя конкретной кандидатуры пока нет.

Ответ на критику Дональда Трампа

На упреки оппонента, кандидата в президенты от Республиканцев по поводу ее расовой принадлежности Харрис коротко ответила: "То самое старое шоу. Следующий вопрос, пожалуйста".

О внешней политике

Относительно внешней политики Харрис акцентировала на поддержке Израиля, заявив, что продолжит оказывать ему оборонную помощь. Она отметила необходимость прекращения боевых действий и достижения соглашения по освобождению заложников, оставаясь приверженной поиску решения палестино-израильского конфликта. Об Украине и ее дальнейшей поддержке она не сказала ничего.

23 августа 2024 года на национальном съезде Демократической партии Харрис заявила, что будет поддерживать Украину подобно Байдену.

Также в своей речи Харрис рассказала, что за пять дней до полномасштабной войны она предупреждала президента Владимира Зеленского о вторжении России в Украину. Кроме того, она отметила, что помогла возглавить дипломатический ответ Вашингтона, объединив "более 50 стран".

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