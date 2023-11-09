HD REZKA, 24TV и другие: Нацсовет запретил еще 16 медиасервисов, связанных с Россией

Национальный совет по телевидению и радиовещанию внес в перечень запрещенных в Украине медиасервисов 16 ресурсов, связанных с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

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Нацсовет заявил, что основанием для запрещения ряда сервисов стало несоответствие структуры их собственности или направленность на российскую аудиторию.

Речь идет о доменном имени из РФ, использовании по умолчанию русского языка интерфейса и направлении рекламы на аудиторию из РФ. Кроме того, правила использования и политика этих сервисов базируется на законодательстве России.

Еще одно основание для запрета – доступ к пересмотру иностранных линейных медиа, распространение которых на территории Украины ограничивается в соответствии с требованиями статьи 121 Закона "О медиа" и программ, в которых принимают участие люди, представляющие угрозу нацбезопасности Украины.

В список запрещенных в Украине медиасервисов внесли:

→ 24ТВ (24TV);

→ Амедиатека (Amediateka);

→ Baskino;

→ Filmix;

→ HD REZKA;

→ KINOGO;

→ Kinokrad;

→ Kinotochka;

→ KinoZapas;

→ Kion;

→ Viju;

→ ГидОнлайн;

→ Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

→ Смотрёшка (Smotreshka);

→ Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

→ Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Нацсовет проинформирует НКЭК, платформы цифровой дистрибуции мобильных приложений, производителей телевизионных приемников и конечных (терминальных) оборудований, НБУ, а также международные платежные системы для принятия ими мер реагирования по соответствующим медиаресурсам.

По состоянию на 9 ноября в перечень сервисов РФ уже внесено 22 медиасервиса.

С начала полномасштабного вторжения России к началу мая 2023 года в Украине прекратили работу 233 медиа.

22 июня национальный вещатель "Радио Новой Зеландии" уволил работника, который вносил пророссийские тезисы в новости о войне России в Украине.

31 октября Служба разведки и безопасности Молдовы включила в список обязательной блокировки сайты многих пропагандистских медиа РФ, в том числе агентств Интерфакс и ТАСС, за участие в информационной войне против Молдовы.

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