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HD REZKA, 24TV и другие: Нацсовет запретил еще 16 медиасервисов, связанных с Россией

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 21:07
HD REZKA, 24TV и другие: Нацсовет запретил еще 16 медиасервисов, связанных с Россией - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Национальный совет по телевидению и радиовещанию внес в перечень запрещенных в Украине медиасервисов 16 ресурсов, связанных с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

Нацсовет заявил, что основанием для запрещения ряда сервисов стало несоответствие структуры их собственности или направленность на российскую аудиторию.

Речь идет о доменном имени из РФ, использовании по умолчанию русского языка интерфейса и направлении рекламы на аудиторию из РФ. Кроме того, правила использования и политика этих сервисов базируется на законодательстве России.

Еще одно основание для запрета – доступ к пересмотру иностранных линейных медиа, распространение которых на территории Украины ограничивается в соответствии с требованиями статьи 121 Закона "О медиа" и программ, в которых принимают участие люди, представляющие угрозу нацбезопасности Украины.

В список запрещенных в Украине медиасервисов внесли:

→ 24ТВ (24TV);
→ Амедиатека (Amediateka);
→ Baskino;
→ Filmix;
→ HD REZKA;
→ KINOGO;
→ Kinokrad;
→ Kinotochka;
→ KinoZapas;
→ Kion;
→ Viju;
→ ГидОнлайн;
→ Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
→ Смотрёшка (Smotreshka);
→ Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
→ Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Нацсовет проинформирует НКЭК, платформы цифровой дистрибуции мобильных приложений, производителей телевизионных приемников и конечных (терминальных) оборудований, НБУ, а также международные платежные системы для принятия ими мер реагирования по соответствующим медиаресурсам.

По состоянию на 9 ноября в перечень сервисов РФ уже внесено 22 медиасервиса.

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Ульяна Кричковская
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