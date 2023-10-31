У Молдові заблокували доступ до найбільших пропагандистських медіа РФ

Служба розвідки й безпеки Молдови включила до списку обов'язкового блокування сайти багатьох найбільших пропагандистських медіа країни-агресора, зокрема агентств Интерфакс і ТАСС, за участь в інформаційній війні проти Молдови. Повідомлення про це опубліковано на сайті СІБ.

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У повноваження СІБ в умовах введеного в Молдові через агресію Росії проти України режиму надзвичайної ситуації, входить поповнення списку медіа, публікації в яких "можуть викликати напруженість чи соціальні конфлікти" і які належать органам влади держав, визнаних агресорами, або фізичним чи юридичним особам, включеним до міжнародних санкційних списків.

До списку блокування внесено 31 інтернет-ресурс, серед них сайти пропагандистських агенцій ТАСС та Интерфакс, газет Комсомольская правда, Аргументы и факты, Российская газета, Московский комсомолец, Известия, видань Lenta.ru, Регнум та інших, а також сайти їх інтернет-майданчиків у Молдові.

Як сказано у повідомленні, блокування цих ресурсів запроваджується "за дії, спрямовані на дестабілізацію конституційного ладу в Республіці Молдова або за участь у діях, що загрожують державності та територіальній цілісності Республіки Молдова й сусідньої держави Україна".

Також комісія з надзвичайних ситуацій Молдови 30 жовтня призупинила ліцензії шести телеканалів, що пов'язані з оголошеними у розшук проросійським політиком Іланом Шором та олігархом Володимиром Плахотнюком і постійно відтворювали кремлівський пропагандистський контент.

2 березня 2023 року парламент Молдови ухвалив декларацію із засудженням агресії Росії, хоча опозиція намагалася зірвати голосування.

13 вересня з Молдови депортували Віталія Денісова, керівника пропагандистської агенції Sputnik. Йому також заборонили в'їзд до країни на 10 років.

На початку жовтня у Молдові заборонили участь у виборах представників забороненої проросійської партії Шор.

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