В Молдове заблокировали доступ к крупнейшим пропагандистским медиа РФ

Служба разведки и безопасности Молдовы включила в список обязательной блокировки сайты многих крупнейших пропагандистских медиа страны-агрессора, в том числе агентств Интерфакс и ТАСС, за участие в информационной войне против Молдовы. Сообщение об этом опубликовано на сайте СИБ.

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В полномочия СИБ в условиях введенного в Молдове из-за агрессии России против Украины режима чрезвычайной ситуации, входит пополнение списка медиа, публикации в которых "могут вызвать напряженность или социальные конфликты" и которые принадлежат органам власти государств, признанных агрессорами, или физическим или юридическим лицам, включенным в международные санкционные списки.

В список блокировки внесены 31 интернет-ресурс, в том числе сайты пропагандистских агентств ТАСС и Интерфакс, газет Комсомольская правда, Аргументы и факты, Российская газета, Московский комсомолец, Известия, изданий Lenta.ru, Регнум и других, а также сайты их интернет-площадок в Молдове.

Как сказано в сообщении, блокировка этих ресурсов вводится "за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Республике Молдова или за участие в действиях, которые угрожают государственности и территориальной целостности Республики Молдова и соседнего государства Украина".

Также комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы 30 октября приостановила лицензии шести телеканалов, которые связаны с объявленными в розыск пророссийским политиком Иланом Шором и олигархом Владимиром Плахотнюком и постоянно воспроизводили кремлевский пропагандистский контент.

2 марта 2023 года парламент Молдовы принял декларацию с осуждением агрессии России, хотя оппозиция пыталась сорвать голосование.

13 сентября из Молдовы депортировали Виталия Денисова, руководителя пропагандистского агентства Sputnik. Ему также запретили въезд в страну на 10 лет.

В начале октября в Молдове запретили участие в выборах представителей запрещенной пророссийской партии Шор.

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