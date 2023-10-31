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В Молдове заблокировали доступ к крупнейшим пропагандистским медиа РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 10:47
В Молдове заблокировали доступ к крупнейшим пропагандистским медиа РФ - Фото
Логотип ТАСС (Фото - EPA)

Служба разведки и безопасности Молдовы включила в список обязательной блокировки сайты многих крупнейших пропагандистских медиа страны-агрессора, в том числе агентств Интерфакс и ТАСС, за участие в информационной войне против Молдовы. Сообщение об этом опубликовано на сайте СИБ. 

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В полномочия СИБ в условиях введенного в Молдове из-за агрессии России против Украины режима чрезвычайной ситуации, входит пополнение списка медиа, публикации в которых "могут вызвать напряженность или социальные конфликты" и которые принадлежат органам власти государств, признанных агрессорами, или физическим или юридическим лицам, включенным в международные санкционные списки.

В список блокировки внесены 31 интернет-ресурс, в том числе сайты пропагандистских агентств ТАСС и Интерфакс, газет Комсомольская правда, Аргументы и факты, Российская газета, Московский комсомолец, Известия, изданий Lenta.ru, Регнум и других, а также сайты их интернет-площадок в Молдове.    

Как сказано в сообщении, блокировка этих ресурсов вводится "за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Республике Молдова или за участие в действиях, которые угрожают государственности и территориальной целостности Республики Молдова и соседнего государства Украина".

Также комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы 30 октября приостановила лицензии шести телеканалов, которые связаны с объявленными в розыск пророссийским политиком Иланом Шором и олигархом Владимиром Плахотнюком и постоянно воспроизводили кремлевский пропагандистский контент.

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Сергей Бережной
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