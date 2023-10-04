Молдова запретит участвовать в выборах представителям пророссийской партии

В Молдове 4 октября запретят участие в выборах представителей запрещенной пророссийской партии Шор. Об этом сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу, цитирует его News Maker.

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По его словам, орган утвердит поправки в Кодекс о выборах, которые запретят представителям партии Шор участвовать в выборах.

Он отметил, что депутаты утвердят поправку, благодаря которой можно уточнять список лиц, не имеющих права принимать участие в избирательной кампании.

"Конституционный суд ясно дал это понять, когда признал преступную группировку Шор неконституционной. Преступные группировки угрожают национальной безопасности и процессу свободных и справедливых выборов", — сказал Гросу.

СПРАВКА. Илан Шор – пророссийский молдавский политик, партия которого организует протесты против действующей проевропейской власти в Молдове. В 2015 году его приговорили по делу о "краже миллиарда" к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Суд постановил, что приговор не вступит в силу, пока не станет окончательным. Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева. Судебные слушания неоднократно откладывали. В 2019 году, после ухода из власти Демократической партии Молдовы, Шор покинул страну. По некоторым данным, он находится в Израиле. . Илан Шор – пророссийский молдавский политик, партия которого организует протесты против действующей проевропейской власти в Молдове. В 2015 году его приговорили по делу о "краже миллиарда" к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Суд постановил, что приговор не вступит в силу, пока не станет окончательным. Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева. Судебные слушания неоднократно откладывали. В 2019 году, после ухода из власти Демократической партии Молдовы, Шор покинул страну. По некоторым данным, он находится в Израиле. Дело "о краже миллиарда евро" из трех молдавских банков – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank – начали расследовать в конце ноября 2014 года. В деле фигурировали экс-президент Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану и его заместитель – их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в пользу преступной организации, возглавляемой экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком.

В декабре 2022 года Великобритания внесла в санкционный список молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора.

14 апреля 2023 года суд в Молдове заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы.

19 апреля Молдова объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата.

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