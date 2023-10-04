Молдова запретит участвовать в выборах представителям пророссийской партии
В Молдове 4 октября запретят участие в выборах представителей запрещенной пророссийской партии Шор. Об этом сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу, цитирует его News Maker.
По его словам, орган утвердит поправки в Кодекс о выборах, которые запретят представителям партии Шор участвовать в выборах.
Он отметил, что депутаты утвердят поправку, благодаря которой можно уточнять список лиц, не имеющих права принимать участие в избирательной кампании.
"Конституционный суд ясно дал это понять, когда признал преступную группировку Шор неконституционной. Преступные группировки угрожают национальной безопасности и процессу свободных и справедливых выборов", — сказал Гросу.
Дело "о краже миллиарда евро" из трех молдавских банков – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank – начали расследовать в конце ноября 2014 года. В деле фигурировали экс-президент Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану и его заместитель – их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в пользу преступной организации, возглавляемой экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком.
- В декабре 2022 года Великобритания внесла в санкционный список молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора.
- 14 апреля 2023 года суд в Молдове заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы.
- 19 апреля Молдова объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата.
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