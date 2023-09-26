В Приднестровье упала ракета С-300. Санду: Это из-за войны, которую ведет РФ. Всем понятно

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что падение ракеты С-300 в Приднестровье — это последствие войны России против Украины. Об этом она сообщила в интервью каналу TV8.

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По ее словам, Кишинев не может проверить произошедшее детально, так как ракета упала на оккупированной территории.

"Это произошло из-за войны. Бомбы и ракеты падают, потому что в Украине идет война, которую развязала Россия. Это всем понятно", — сказала Санду.

Во время атаки на Одесскую область 25 сентября в поселке Кицканы в Приднестровье упали обломки ракеты типа С-300.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Водэ заявил, что происхождение ракеты еще предстоит установить, поскольку траекторию ее полета не подтвердили независимые источники.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. Не признано государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

22 апреля 2022 года в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти в Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание Министерства госбезопасности обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиобашни, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что страна сможет решить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией.

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