У Придністров'ї впала ракета С-300. Санду: Це через війну, яку веде Росія. Усім зрозуміло

Пані президент Молдови Мая Санду заявила, що падіння ракети С-300 у Придністров'ї – це наслідок війни Росії проти України. Про це вона повідомила в інтерв'ю каналу TV8.

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За її словами, Кишинів не може перевірити подію детально, оскільки ракета впала на окупованій території.

"Це сталося через війну. Бомби та ракети падають, тому що в Україні йде війна, яку розв'язала Росія. Це всім зрозуміло", — сказала Санду.

Під час атаки на Одеську область 25 вересня у селищі Кіцкани у Придністров'ї впали уламки ракети типу С-300.

Прессекретар уряду Молдови Даніель Воде заявив, що походження ракети ще належить встановити, оскільки траєкторію її польоту не підтвердили незалежні джерела.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. Не визнано державою жодної із країн ООН, навіть РФ.

22 квітня 2022 року в РФ заявили, що хочуть захопити весь південь України й вийти у Придністров'я.

Після цього на території Придністров'я сталося кілька вибухів. Будівлю Міністерства держбезпеки обстріляли з РПГ, також було пошкоджено дві радіовежі, які транслювали російське радіо. Окрім того, сталися вибухи на аеродромах у Тирасполі.

Пані президент Молдови Мая Санду переконана, що країна зможе вирішити конфлікт у Придністров'ї після того, як Україна переможе у війні з Росією.

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