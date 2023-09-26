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У Придністров'ї впала ракета С-300. Санду: Це через війну, яку веде Росія. Усім зрозуміло

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 06:21
У Придністров'ї впала ракета С-300. Санду: Це через війну, яку веде Росія. Усім зрозуміло - Фото
Мая Санду (Фото: EPA)

Пані президент Молдови Мая Санду заявила, що падіння ракети С-300 у Придністров'ї – це наслідок війни Росії проти України. Про це вона повідомила в інтерв'ю каналу TV8.

За її словами, Кишинів не може перевірити подію детально, оскільки ракета впала на окупованій території.

"Це сталося через війну. Бомби та ракети падають, тому що в Україні йде війна, яку розв'язала Росія. Це всім зрозуміло", — сказала Санду.

Під час атаки на Одеську область 25 вересня у селищі Кіцкани у Придністров'ї впали уламки ракети типу С-300.

Прессекретар уряду Молдови Даніель Воде заявив, що походження ракети ще належить встановити, оскільки траєкторію її польоту не підтвердили незалежні джерела.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. Не визнано державою жодної із країн ООН, навіть РФ.

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Дмитро Гриниченко
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війнаМолдоваМайя СандуПридністров'яC-300
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