Молдова заборонить брати участь у виборах представникам проросійської партії

У Молдові 4 жовтня заборонять участь у виборах представників забороненої проросійської партії Шор. Про це повідомив речник парламенту країни Ігор Гросу, цитує його News Maker.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, орган затвердить поправки до Кодексу про вибори, які заборонять представникам партії Шор брати участь у виборах.

Він зазначив, що депутати ухвалять поправку, завдяки якій можна уточнювати список осіб, які не мають права брати участь у виборчій кампанії.

"Конституційний суд чітко дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання Шор неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів", — сказав Гросу.

ДОВІДКА. Ілан Шор – проросійський молдовський політик, партія якого організовує протести проти чинної проєвропейської влади в Молдові. У 2015 році його засудили у справі про "крадіжку мільярда" до семи з половиною років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. Суд ухвалив, що вирок не набуде чинності, доки не стане остаточним. Справа була на розгляді в Апеляційній палаті Кишинева. Судові слухання неодноразово відкладали. У 2019 році, після виходу з влади Демократичної партії Молдови, Шор залишив країну. За деякими даними, він перебуває в Ізраїлі.

. Ілан Шор – проросійський молдовський політик, партія якого організовує протести проти чинної проєвропейської влади в Молдові. У 2015 році його засудили у справі про "крадіжку мільярда" до семи з половиною років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. Суд ухвалив, що вирок не набуде чинності, доки не стане остаточним. Справа була на розгляді в Апеляційній палаті Кишинева. Судові слухання неодноразово відкладали. У 2019 році, після виходу з влади Демократичної партії Молдови, Шор залишив країну. За деякими даними, він перебуває в Ізраїлі. Справу "про крадіжку мільярда євро" з трьох молдовських банків – Banca de Economii, Banca Sociala та Unibank – почали розслідувати наприкінці листопада 2014 року. У справі фігурували експрезидент Нацбанку Молдови Дорін Дрегуцану та його заступник – їх звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі та відмиванні грошей на користь злочинної організації, яку очолює ексглава Демпартії Володимир Плахотнюк.

У грудні 2022 року Велика Британія внесла до списку санкцій молдовських олігархів Володимира Плахотнюка та Ілана Шора.

14 квітня 2023 року суд у Молдові заочно засудив Шора до 15 років позбавлення волі.

19 квітня Молдова оголосила працівника російського посольства персоною нон грата.

Читайте також: У Придністров'ї впала ракета С-300. Санду: Це через війну, яку веде РФ. Усім зрозуміло

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.