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Молдова заборонить брати участь у виборах представникам проросійської партії

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 12:12
Молдова заборонить брати участь у виборах представникам проросійської партії - Фото
Ілан Шор (Фото: EPA)

У Молдові 4 жовтня заборонять участь у виборах представників забороненої проросійської партії Шор. Про це повідомив речник парламенту країни Ігор Гросу, цитує його News Maker.

За його словами, орган затвердить поправки до Кодексу про вибори, які заборонять представникам партії Шор брати участь у виборах.

Він зазначив, що депутати ухвалять поправку, завдяки якій можна уточнювати список осіб, які не мають права брати участь у виборчій кампанії.

"Конституційний суд чітко дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання Шор неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів", — сказав Гросу.

ДОВІДКА. Ілан Шор – проросійський молдовський політик, партія якого організовує протести проти чинної проєвропейської влади в Молдові. У 2015 році його засудили у справі про "крадіжку мільярда" до семи з половиною років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. Суд ухвалив, що вирок не набуде чинності, доки не стане остаточним. Справа була на розгляді в Апеляційній палаті Кишинева. Судові слухання неодноразово відкладали. У 2019 році, після виходу з влади Демократичної партії Молдови, Шор залишив країну. За деякими даними, він перебуває в Ізраїлі.

Справу "про крадіжку мільярда євро" з трьох молдовських банків – Banca de Economii, Banca Sociala та Unibank – почали розслідувати наприкінці листопада 2014 року. У справі фігурували експрезидент Нацбанку Молдови Дорін Дрегуцану та його заступник – їх звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі та відмиванні грошей на користь злочинної організації, яку очолює ексглава Демпартії Володимир Плахотнюк.

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Дмитро Гриниченко
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РосіявійнаМолдоваІгор Гросуілан шор
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