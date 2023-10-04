Молдова заборонить брати участь у виборах представникам проросійської партії
У Молдові 4 жовтня заборонять участь у виборах представників забороненої проросійської партії Шор. Про це повідомив речник парламенту країни Ігор Гросу, цитує його News Maker.
За його словами, орган затвердить поправки до Кодексу про вибори, які заборонять представникам партії Шор брати участь у виборах.
Він зазначив, що депутати ухвалять поправку, завдяки якій можна уточнювати список осіб, які не мають права брати участь у виборчій кампанії.
"Конституційний суд чітко дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання Шор неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів", — сказав Гросу.
Справу "про крадіжку мільярда євро" з трьох молдовських банків – Banca de Economii, Banca Sociala та Unibank – почали розслідувати наприкінці листопада 2014 року. У справі фігурували експрезидент Нацбанку Молдови Дорін Дрегуцану та його заступник – їх звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі та відмиванні грошей на користь злочинної організації, яку очолює ексглава Демпартії Володимир Плахотнюк.
- У грудні 2022 року Велика Британія внесла до списку санкцій молдовських олігархів Володимира Плахотнюка та Ілана Шора.
- 14 квітня 2023 року суд у Молдові заочно засудив Шора до 15 років позбавлення волі.
- 19 квітня Молдова оголосила працівника російського посольства персоною нон грата.
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