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Запрет въезда на 10 лет. Шефа пропагандистского агентства России депортировали из Молдовы

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13.09.2023, 12:57
Запрет въезда на 10 лет. Шефа пропагандистского агентства России депортировали из Молдовы - Фото
Виталий Денисов (Фото: пропагандистские ресурсы РФ)

Из Молдовы депортировали Виталия Денисова – руководителя пропагандистского агентства Sputnik. Ему запретили въезд в страну на 10 лет, сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы.

В ведомстве отметили, что решение о депортации Денисова было принято из-за его вмешательства во внутренние дела Молдовы.

"56-летний гражданин России, согласно акту, выданному Генеральной инспекцией по миграции, был объявлен персоной нон грата в Республике Молдова сроком на десять лет. Согласно процедурам, лицо было депортировано под конвоем с территории Республики Молдова", – говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством Молдовы лицо может быть признано нежелательным, если оно совершило, осуществляет или имеются веские основания полагать, что оно намерено совершить действия, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность или общественный порядок.

Сам Денисов сообщил пропагандистским российским СМИ, что утром 13 сентября сотрудники молдавской миграционной службы "пришли к нему домой, приказали сесть в авто и увезли в аэропорт с приказом о депортации".

  • После полномасштабного вторжения России в Украину служба безопасности Молдовы заблокировала ресурсы пропагандистского издания Sputnik Молдова.
  • 7 марта 2022 года на территории страны прекратилось вещание радиостанции Sputnik.

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Милана Головань
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