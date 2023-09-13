Заборона в'їзду на 10 років. Шефа пропагандистського агентства Росії депортували з Молдови

З Молдови депортували Віталія Денисова – керівника пропагандистського агентства Sputnik. Йому заборонили в'їзд до країни на 10 років, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Молдови.

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У відомстві зазначили, що рішення про депортацію Денисова було ухвалене через його втручання у внутрішні справи Молдови.

"56-річний громадянин Росії, згідно з актом, виданим Генеральною інспекцією з міграції, був оголошений персоною нон грата в Республіці Молдова терміном на десять років. Згідно з процедурами, особа була депортована під конвоєм із території Республіки Молдова", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до законодавства Молдови особа може бути визнана небажаною, якщо вона здійснила, здійснює або є вагомі підстави вважати, що вона має намір здійснити дії, які можуть поставити під загрозу національну безпеку або громадський порядок.

Сам Денисов повідомив пропагандистським російським ЗМІ, що вранці 13 вересня працівники молдовської міграційної служби "прийшли до нього додому, наказали сісти в авто і відвезли в аеропорт із наказом про депортацію".

Невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну служба безпеки Молдови заблокувала ресурси пропагандистського видання Sputnik Молдова.

7 березня 2022 року на території країни припинилося мовлення радіостанції Sputnik.

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