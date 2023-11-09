HD REZKA, 24TV та інші: Нацрада заборонила ще 16 медіасервісів, пов'язаних із Росією
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла до переліку заборонених в Україні медіасервісів 16 ресурсів, пов'язаних із Росією. Про це повідомила пресслужба Нацради.
Нацрада заявила, що підставою для заборони низки сервісів стала невідповідність структури їхньої власності або спрямованість на російську аудиторію.
Йдеться про доменне ім'я з РФ, використання за замовчуванням російської мови інтерфейсу та спрямування реклами на аудиторію з РФ. Крім того, правила користування та політика цих сервісів базується на законодавстві Росії.
Ще одна підстава для заборони – доступ до перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону "Про медіа" та програм, у яких беруть участь люди, які становлять загрозу нацбезпеці України.
До переліку заборонених в Україні медіасервісів внесли:
→ 24ТВ (24TV);
→ "Амедиатека" (Amediateka);
→ Baskino;
→ Filmix;
→ HD REZKA;
→ KINOGO;
→ Kinokrad;
→ Kinotochka;
→ KinoZapas;
→ Kion;
→ Viju;
→ "ГидОнлайн";
→ "Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ" (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
→ "Смотрёшка" (Smotreshka);
→ "Триколор Кино и ТВ онлайн" (Trikolor Kino i TV onlain);
→ "Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно" (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Нацрада поінформує НКЕК, платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків, виробників телевізійних приймачів і кінцевих (термінальних) обладнань, НБУ, а також міжнародні платіжні системи для вжиття ними заходів реагування щодо відповідних медіаресурсів.
Станом на 9 листопада до переліку сервісів РФ вже внесено 22 медіасервіси.
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