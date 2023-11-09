HD REZKA, 24TV та інші: Нацрада заборонила ще 16 медіасервісів, пов'язаних із Росією

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла до переліку заборонених в Україні медіасервісів 16 ресурсів, пов'язаних із Росією. Про це повідомила пресслужба Нацради.

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Нацрада заявила, що підставою для заборони низки сервісів стала невідповідність структури їхньої власності або спрямованість на російську аудиторію.

Йдеться про доменне ім'я з РФ, використання за замовчуванням російської мови інтерфейсу та спрямування реклами на аудиторію з РФ. Крім того, правила користування та політика цих сервісів базується на законодавстві Росії.

Ще одна підстава для заборони – доступ до перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону "Про медіа" та програм, у яких беруть участь люди, які становлять загрозу нацбезпеці України.

До переліку заборонених в Україні медіасервісів внесли:

→ 24ТВ (24TV);

→ "Амедиатека" (Amediateka);

→ Baskino;

→ Filmix;

→ HD REZKA;

→ KINOGO;

→ Kinokrad;

→ Kinotochka;

→ KinoZapas;

→ Kion;

→ Viju;

→ "ГидОнлайн";

→ "Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ" (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

→ "Смотрёшка" (Smotreshka);

→ "Триколор Кино и ТВ онлайн" (Trikolor Kino i TV onlain);

→ "Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно" (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Нацрада поінформує НКЕК, платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків, виробників телевізійних приймачів і кінцевих (термінальних) обладнань, НБУ, а також міжнародні платіжні системи для вжиття ними заходів реагування щодо відповідних медіаресурсів.

Станом на 9 листопада до переліку сервісів РФ вже внесено 22 медіасервіси.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до початку травня 2023 року в Україні припинили роботу 233 медіа.

22 червня національний мовник "Радіо Нової Зеландії" звільнив працівника, який вносив проросійські тези в новини про війну Росії в Україні.

31 жовтня Служба розвідки й безпеки Молдови включила до списку обов'язкового блокування сайти багатьох пропагандистських медіа РФ, зокрема агентств Інтерфакс і ТАСС, за участь в інформаційній війні проти Молдови.

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