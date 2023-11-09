RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

HD REZKA, 24TV та інші: Нацрада заборонила ще 16 медіасервісів, пов'язаних із Росією

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 21:07
HD REZKA, 24TV та інші: Нацрада заборонила ще 16 медіасервісів, пов'язаних із Росією - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла до переліку заборонених в Україні медіасервісів 16 ресурсів, пов'язаних із Росією. Про це повідомила пресслужба Нацради.

Нацрада заявила, що підставою для заборони низки сервісів стала невідповідність структури їхньої власності або спрямованість на російську аудиторію.

Йдеться про доменне ім'я з РФ, використання за замовчуванням російської мови інтерфейсу та спрямування реклами на аудиторію з РФ. Крім того, правила користування та політика цих сервісів базується на законодавстві Росії.

Ще одна підстава для заборони – доступ до перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону "Про медіа" та програм, у яких беруть участь люди, які становлять загрозу нацбезпеці України.

До переліку заборонених в Україні медіасервісів внесли:

→ 24ТВ (24TV);
→ "Амедиатека" (Amediateka);
→ Baskino;
→ Filmix;
→ HD REZKA;
→ KINOGO;
→ Kinokrad;
→ Kinotochka;
→ KinoZapas;
→ Kion;
→ Viju;
→ "ГидОнлайн";
→ "Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ" (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
→ "Смотрёшка" (Smotreshka);
→ "Триколор Кино и ТВ онлайн" (Trikolor Kino i TV onlain);
→ "Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно" (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Нацрада поінформує НКЕК, платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків, виробників телевізійних приймачів і кінцевих (термінальних) обладнань, НБУ, а також міжнародні платіжні системи для вжиття ними заходів реагування щодо відповідних медіаресурсів.

Станом на 9 листопада до переліку сервісів РФ вже внесено 22 медіасервіси.

Читайте також: Nestle у списку міжнародних спонсорів війни: як і 80 років тому, годує агресора — НАЗК

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапропагандаЗМІмедіаНацрада з питань телебачення і радіомовлення

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 